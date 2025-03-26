«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в первом матче серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ со счетом 1:4 (0-1, 0-2, 1-1), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Ак Барса» (Казань)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Матч «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Ак Барса» (Казань)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Встреча прошла на стадионе «УГМК Арена» в Екатеринбурге. Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса».

Счет в матче открыл нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров на 16-й минуте. После чего во втором периоде шайбы в ворота хозяев забили Илья Сафонов и Никита Лямкин.

В концовке третьего периода Александр Шаров сократил разрыв в счете, но за две минуты до конца матча Артем Галимов забил гол в пустые ворота «Автомобилиста», установив окончательный счет 1:4.

Вторая встреча серии пройдет в Екатеринбурге 28 марта.

Полина Щуцкая