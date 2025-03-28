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Итоги козления

МАК назвал ошибки пилота основной причиной катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Только через шесть лет после катастрофы в аэропорту Шереметьево SSJ 100 «Аэрофлота», унесшей жизни 41 человека, Межгосударственный авиакомитет опубликовал окончательный отчет о ее расследовании. Причиной трагедии названы действия пилота. При этом предложено внести изменения как в законодательство, так и в конструкцию самого самолета — стойки его шасси при жесткой посадке могут пробить топливные баки.

К трагедии в Шереметьево привела целая серия ошибок и недочетов

К трагедии в Шереметьево привела целая серия ошибок и недочетов

Фото: СК РФ / ТАСС

К трагедии в Шереметьево привела целая серия ошибок и недочетов

Фото: СК РФ / ТАСС

Причиной катастрофы 2019 года в Межгосударственном авиакомитете (МАК) назвали «некоординированные управляющие действия» командира воздушного судна (КВС). Пилот Денис Евдокимов совершил их «на этапе выравнивания при посадке» и «при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении")». А именно, установили участники расследования, КВС неоднократно несоразмерно перемещал «ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях». Эти управляющие действия и привели к трем грубым касаниям взлетно-посадочной полосы (ВПП). При втором и третьем ударах о землю были разрушены силовые элементы планера и топливные баки, вытекший из них керосин загорелся.

5 мая 2019 года SSJ 100–95Б авиакомпании «Аэрофлот» (регистрационный номер RA-89098) вылетел из Шереметьево в Мурманск, но вскоре вернулся из-за попадания молнии. При посадке подломились стойки шасси, лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В июне 2023 года Химкинский горсуд признал пилота SSJ Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Он получил шесть лет заключения, штраф в 1,5 млн руб., а также запрет на управление воздушным судном (ВС) сроком в три года.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть 40 из 41 жертвы трагедии стала результатом воздействия открытого пламени, сопровождающегося ожогами верхних дыхательных путей.

Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива керосина.

Произошел он, решила комиссия, из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска и уборки шасси и других частях крыла. В результате второго касания ВПП конструкция шасси была повреждена и не могла «должным образом воспринимать (новые.— “Ъ”) посадочные нагрузки», установили в МАК.

«Отсутствие корреляции между сертификационными требованиями к прочности конструкции, включая основные опоры шасси, и условиями демонстрации их безопасного отделения приводит к наличию существенных рисков разрушения топливных баков и утечки топлива»,— указали участники расследования. Отметим, что в последующем было зафиксировано несколько случаев повреждения двигателей и баков SSJ в результате жестких посадок. Последний произошел в ноябре 2024 года в Турции, тогда возгорание не привело к жертвам.

В 2019 году, говорится в отчете, пожар вначале «носил характер дефлаграционной вспышки», которая сопровождалась интенсивным дымообразованием, а устойчивое горение возникло спустя две секунды после ЧП.

К моменту начала эвакуации пассажиров огонь уже распространился внутрь салона через иллюминаторы в задней части фюзеляжа по обоим бортам.

При этом нормы летной годности не устанавливают требований к иллюминаторам по защите от внешнего пожара. «Сложившаяся ситуация выходила за пределы ожидаемых условий эксплуатации в части отсутствия резерва времени (90 секунд), за которое при сертификации типа ВС демонстрируется проведение аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа»,— говорится в отчете.

По предположению участников расследования, увеличению тяжести последствий ЧП способствовали работающие двигатели самолета, которые экипаж своевременно не выключил; большое количество вытекавшего из обеих консолей крыла топлива, попадавшего под воздействие реактивных струй, а также невозможность использования для эвакуации обоих задних выходов.

Также были отмечены толчея и паника среди пассажиров, которые при эвакуации пытались забрать ручную кладь, и ошибка старшего бортпроводника «при работе с системой громкой связи», что привело к «снижению ситуационной осведомленности пассажиров о порядке эвакуации».

Факторами, способствующими катастрофе, в МАК назвали неэффективность программ подготовки летного состава SSJ 100 для действий в сложных ситуациях при переходе в режим ручного управления (Direct Mode) и, как следствие, недостаточные знания и навыки членов экипажа для пилотирования самолета в этом режиме.

Программы подготовки не учитывали специфики конкретной ситуации, хотя и соответствовали минимальным требованиям, установленным Федеральными авиационными правилами, отмечено в отчете. По мнению специалистов МАК, в сложившейся ситуации экипажу надо было не совершать экстренную посадку, а выполнить уход на второй круг.

Почему системы российского лайнера SSJ 100 выходят из строя

Участники расследования также посчитали, что должны быть внесены изменения в законодательство, в том числе в части реагирования служб на подобные ЧП. Целесообразным было признано и рассмотреть вопрос о внесении изменений в конструкцию шасси SSJ или «введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива» из пробитых баков.

Представители «Аэрофлота» и Росавиации в отчете выступили с особыми мнениями, касающимися в том числе подготовки пилотов.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №57 от 29.03.2025, стр. 1

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