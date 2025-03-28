Гай Ритчи занялся «семейными» разборками

Новый бандитский сериал от Гая Ритчи выходит на экраны 30 марта, но пока неофициально для российских зрителей. За три недели трейлер собрал больше 7 млн просмотров на YouTube. Кроме культового режиссера, в картине участвовали Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. Над проектом также работали и создатели «Острых козырьков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Криминальная драма в дубляже получила название «Гангстерленд». В десяти сериях история повествует о соперничестве двух преступных кланов из Лондона.

Как пишет Reuters, в этот раз Гая Ритчи заинтересовал «традиционный жанр — гангстеры в одной семье». Впрочем, первые рецензии на сайте Rotten Tomatoes, скорее, критические: авторы отмечают, что в сериале больше стиля, чем содержания. Несмотря на звездный состав, блокбастер из «Гангстерленда» вряд ли получится, считает кинокритик, автор Kinomania и «Искусство кино» Дмитрий Соколов: «Это не криминальная комедия, MobLand идет в другом направлении. В этом смысле проект должен показать не совсем того Гая Ритчи, которого мы ожидаем. Это традиционная криминальная тема, какие-то там мафиозные разборки, но в то же время тональность будет больше драматической.

Но будет ли проект в этом смысле воспринят зрителями как что-то новое и заслуживающее внимание? Сложно сказать. Очень многое зависит не только от Ритчи, он не единственный человек, который отвечает за концепцию сериала. Он может быть интересен как минимум любителям этого жанра. А вот что касается более широкой аудитории, конечно, тут у меня не будет каких-то оптимистических прогнозов. Мы можем рассчитывать на какую-то хорошую драму хотя бы потому, что там довольно неплохой подбор актеров, достаточно назвать Пирса Броснана и Хелен Миррен. Но насколько там будет выдержан общий уровень постановки, насколько это будет все любопытно, это вопрос открытый. Я не вижу в нем какого-то именно хитового потенциала».

Премьера состоится на стриминговом сервисе Paramount в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Глобальный релиз запланирован на конец года.

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Анжела Гаплевская