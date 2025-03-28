Гай Ритчи занялся «семейными» разборками
Станет ли популярным сериал «Гангстерленд»
Новый бандитский сериал от Гая Ритчи выходит на экраны 30 марта, но пока неофициально для российских зрителей. За три недели трейлер собрал больше 7 млн просмотров на YouTube. Кроме культового режиссера, в картине участвовали Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. Над проектом также работали и создатели «Острых козырьков».
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Криминальная драма в дубляже получила название «Гангстерленд». В десяти сериях история повествует о соперничестве двух преступных кланов из Лондона.
Как пишет Reuters, в этот раз Гая Ритчи заинтересовал «традиционный жанр — гангстеры в одной семье». Впрочем, первые рецензии на сайте Rotten Tomatoes, скорее, критические: авторы отмечают, что в сериале больше стиля, чем содержания. Несмотря на звездный состав, блокбастер из «Гангстерленда» вряд ли получится, считает кинокритик, автор Kinomania и «Искусство кино» Дмитрий Соколов: «Это не криминальная комедия, MobLand идет в другом направлении. В этом смысле проект должен показать не совсем того Гая Ритчи, которого мы ожидаем. Это традиционная криминальная тема, какие-то там мафиозные разборки, но в то же время тональность будет больше драматической.
Но будет ли проект в этом смысле воспринят зрителями как что-то новое и заслуживающее внимание? Сложно сказать. Очень многое зависит не только от Ритчи, он не единственный человек, который отвечает за концепцию сериала. Он может быть интересен как минимум любителям этого жанра. А вот что касается более широкой аудитории, конечно, тут у меня не будет каких-то оптимистических прогнозов. Мы можем рассчитывать на какую-то хорошую драму хотя бы потому, что там довольно неплохой подбор актеров, достаточно назвать Пирса Броснана и Хелен Миррен. Но насколько там будет выдержан общий уровень постановки, насколько это будет все любопытно, это вопрос открытый. Я не вижу в нем какого-то именно хитового потенциала».
Премьера состоится на стриминговом сервисе Paramount в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Глобальный релиз запланирован на конец года.
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