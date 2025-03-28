Украина вернула России тела 43 военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. России вернули 43 тела, Украине — 909 тел.

В предыдущий раз стороны обменивались телами погибших 14 февраля. Тогда российская сторона передала 757 тел украинских военнослужащих, получила 45 тел.

19 марта Россия и Украина провели третий в этом году обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда Минобороны сообщало, что в качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

Полина Мотызлевская