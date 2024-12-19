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Коммерсантъ FM
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обновлено 21:45

Иностранным покупателям газа дали отсрочку на организацию работы с Газпромбанком

Президент Владимир Путин подписал указ, которым иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка для организации работы с Газпромбанком. Покупатели до 1 апреля 2025 года могут оплачивать газ в рублях на счетах Газпромбанка в других российских банках.

Отсрочка предоставлена для получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с Газпромбанком. С 1 апреля будет действовать исключительный порядок оплаты газа на счетах в Газпромбанке, сообщили в финансовой организации.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что отсрочка предоставлена «в связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа».

США внесли Газпромбанк в санкционный список 21 ноября 2024 года. Ограничения заморозили американские активы банка, а также запретили его торговлю с американцами. Запрет на операции с участием банка вступал в силу после 20 декабря 2024 года. Исключение для операций сделали для проекта «Сахалин-2»: в этом случае операции через Газпромбанк можно проводить до 28 июня 2025 года.

5 декабря Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили платить за поставки не только в рублях, но и в другой валюте. Также было разрешено применять схему с зачетом встречных требований «Газпрома» с контрагентами через специальных посредников.

Подробнее — в материале «Ъ» «За газ вы еще заплатите».

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