Израиль впервые с ноября атаковал пригород Бейрута

Израильские БПЛА впервые с ноября 2024 года нанесли удары по Бейруту. Атака была направлена на жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Hassan Ammar / AP

Жилое здание располагается напротив школы. Информация о пострадавших и жертвах уточняется. Как сообщает агентство «РИА Новости», в небе над Бейрутом продолжают на низкой высоте летать израильские БПЛА.

В феврале израильские военнослужащие нанесли удары по военным объектам на юге и востоке Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские истребители пролетели над Бейрутом во время похорон погибшего лидера «ливанской организации «Хезболлы» Хасана Насраллы.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия. 20 марта израильская армия начала наземную операцию. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, США пообещали Израилю поддержку.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».