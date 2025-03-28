Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал визит в прибалтийские государства экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года. По словам грузинского спикера, «турне экс-президента Зурабишвили по всем трем балтийским государствам, где ее принимали на высоком уровне», демонстрирует то, что она по-прежнему считает себя законным президентом кавказской страны и представляет грузинскую оппозицию на международной арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: parliament.ge Фото: parliament.ge

Он также добавил, что заявления стран Балтии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии «оказываются пустыми, сталкиваясь с реальностью». «Как эти страны могут поддерживать суверенитет Грузии, если игнорируют волю большинства грузинского народа, избирающего свое правительство,— задался риторическим вопросом Шалва Папуашвили.— Как можно считать "поддержкой суверенитета" признание легитимной властью в Грузии бывшего президента, срок полномочий которого истек в прошлом декабре?»

Напомним, в ходе парламентских выборов 26 октября 54% грузинских избирателей проголосовали за правящую в стране партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, которую многие на Западе окрестили пророссийской силой. Прозападная грузинская оппозиция сочла октябрьские выборы нелегитимными, не раз отмечая, что признание победы «Грузинской мечты» равносильно подчинению России.

Прием у себя прибалтийскими странами Саломе Зурабишвили стал, по словам спикера, попыткой «разделить грузинское правительство и народ», создавая «ложную и хаотичную виртуальную реальность», в которой «Грузия предстает как жестокая диктатура под контролем России».

Наконец, Папуашвили посоветовал Литве, Латвии и Эстонии «самим направить свои войска на украинский фронт» вместо того, чтобы пытаться открыть в Грузии «второй фронт» против РФ, стремясь тем самым «отвлечь Россию от себя» и переключить ее внимание на Кавказ.

Георгий Двали, Тбилиси