Газопровод организации капстроительства Новошахтинска продают за 37 млн рублей

Газопровод среднего и низкого давления ООО «Организация капитального строительства» Новошахтинска (ООО «ОКС») выставили на торги с начальной ценой в 37,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь сооружения составляет 3,9 тыс. кв. м, газопровод расположен в Новошахтинске, по улице Харьковская. Дата государственной регистрации — 18 августа 2016 года. Шаг аукциона — 5%, задаток — 10% от начальной цены. Аукцион назначен на 7 мая.

Кроме того, отдельным лотом на торги выставили право требования банкрота к ЗАО «Дон-КПД» в сумме на 59,3 млн руб. (26,1 млн руб. — основной долг, 33,2 млн руб. — пеня). Торги состоятся также 7 мая.

ООО «ОКС» Новошахтинска признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в декабре 2018 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОКС» Новошахтинска зарегистрировано в 2013 году в Новошахтинске. Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры. Учредитель — Комитет по управлению имуществом администрации города Новошахтинска. Данные по финансовым показателям не публикуются с 2018 года.

Тат Гаспарян