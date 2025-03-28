Зарубежные СМИ: Какие планы Россия строит на Арктику?

Конкуренция в Арктике начала обостряться. Об этом пишут зарубежные СМИ после заявлений Владимира Путина в Мурманске. В частности, они обратили внимание на слова российского президента о том, что к планам США по поводу Гренландии стоит относиться серьезно, так как у них есть «давние исторические корни». Другие издания сделали акцент на том, что Москва готова сотрудничать с другими странами в развитии Арктики. По мнению аналитиков, некоторые проекты будет сложно воплотить без зарубежных судов. В то же время, европейские страны пока вряд ли готовы к таким контактам. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия стремится утвердить свое влияние в Арктике, но ей придется конкурировать с Соединенными Штатами, Канадой, Данией и Норвегией, пишет агентство Associated Press. Глобальное потепление открывает новые возможности в регионе, в том числе по добыче ресурсов: считается, что в Арктике находится до четверти неразведанных запасов нефти и газа. Интерес к ним проявляет в том числе Китай. Это также область военного соперничества, обращает внимание Al Jazeera. По мнению военных аналитиков, которые приводит издание, Россия наращивала свое присутствие в Арктике гораздо быстрее, чем Запад, вновь открывая базы советских времен и модернизируя свой флот.

Амбициозные планы Москвы по развитию региона, например, расширение портов и линий Северного морского пути, строительство торгового флота с опорой на атомные ледоколы потребуют сотрудничества с другими странами, отмечает Financial Times. По словам Владимира Путина, Россия хочет наладить отношения с зарубежными судостроительными компаниями и закупать их продукцию. Однако пять европейских членов Арктического совета — Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — не проявили особого интереса, резюмирует издание.

Президент России гарантировал хороший инвестиционный доход зарубежным партнерам, которые захотят сотрудничать, пишет South China Morning Post. Издание обращает внимание, что страна стремится нарастить транспортировку грузов по Северному морскому пути через воды Арктики, поскольку хочет переориентировать торговлю с Европы на Азию.

Обсуждение арктического вопроса возобновилось после настойчивых попыток Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, напоминает Bloomberg. На этой неделе несколько высокопоставленных чиновников США должны были посетить остров с частным визитом. Утверждалось, что они хотят посмотреть национальные соревнования по гонкам на собачьих упряжках, пишет Financial Times. Это спровоцировало протесты в Гренландии, и поездку отменили. В итоге на остров приедет вице-президент Джей Ди Вэнс. Он остановится на изолированной военной базе США, где обсудит вопросы безопасности.

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