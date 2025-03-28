Инспекторы ГАИ поймали водителя, катавшего людей на капоте авто в Казани
Казанские сотрудники ГАИ поместили на штрафстоянку автомобиль «Лада Приора» водителя, который возил пассажиров на капоте на площади Тысячелетий. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.
В Казани сотрудники ГИБДД конфисковали авто водителя, катавшего людей на капоте
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
О нарушении правил дорожного движения (ПДД) инспекторы ГАИ узнали в ходе мониторинга соцсетей.
По результатам проверки личность нарушителя была установлена — им оказался 23-летний житель деревни Кара-Куль. Автомобиль был обнаружен и задержан сотрудниками автоинспекции на одной из улиц города. Водитель доставлен в подразделение ГАИ, где с ним была проведена беседа о недопустимости нарушения ПДД.
Молодой человек признал свою вину.
В отношении водителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ:
- ч. 1 ст. 12.5 (управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена);
- ч. 2 ст. 12.5 (управление автомобилем с неисправной тормозной системой);
- ч. 3.1 ст. 12.5 (нарушение правил тонировки);
- ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение);
- ч. 2 ст. 12.23 (перевозка пассажиров вне кабины).