Подвижной состав на «красной» ветке петербургского метро обновят до конца года

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в электродепо «Автово» заявил, что до конца года на Кировско-Выборгской линии подземки будут курсировать только современные поезда «Балтиец», сообщает пресс-служба Смольного 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Градоначальник прибыл в депо, чтобы осмотреть юбилейный, 30-й состав «Балтийца» перед его выходом на линию. По словам госсподина Беглова, теперь на «красной» ветке уже 240 таких вагонов.

В этом году город ожидает поставки еще 15 составов с асинхронным тяговым приводом, это 120 вагонов. Один состав пойдет на «фиолетовую» ветку, еще пять — на «коричневую», которая сейчас активно строится.

До 2030 года власти города планируют обновить весь подвижной состав подземки на 50%. Беглов добавил, что обновление поездов метро идет благодаря президенту России Владимиру Путину, который поручил выделеть из Фонда национального благосостояния на эти цели 97 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГУП «Петербургский метрополитен» увеличило чистую прибыль до 4 млрд рублей в 2024 году. Выручка компании также подросла на 10% и превысила 66,2 млрд.

Андрей Маркелов