«Петербургский метрополитен» увеличил чистую прибыль до 4 млрд рублей в 2024 году

ГУП «Петербургский метрополитен» в 2024 году увеличил чистую прибыль на 2,8 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». В результате она составила 4 млрд рублей, в 2023 году предприятие заработало на 1,24 млрд меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выручка компании увеличилась на 10% и превысила 66,2 млрд. Для сравнения, в 2023 году она составляла 59,2 млрд. Исходя из ежегодной финансовой отчетности перевозчика можно сделать вывод, что эксплуатация подземки становится все более прибыльным делом.

Результат по выручке в нынешнем году является самым лучшим в истории предприятия. Тем не менее, «Петербургский мерополитен» нельзя назвать самоокупаемым. В 2024 году подземка получила 36 млрд субсидий на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам.

Еще почти 4,6 млрд рублей субидий выделили на оплату финансовой аренды. Всего предприятие получило 41,3 млрд бюджетных средств. В 2023 году эта цифра составляла более 36,9 млрд.

Отметим, что численность сотрудников компании в 2024 году составила 17 358 человек. Среднемесячная зарплата в подземке могла составить более 100 тыс. рублей. Всего на оплату труда предприятие потратило примерно 22,7 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга возьмут кредит на 2,2 млрд рублей для «коричневой» ветки метро. Заемные средства выдадут на участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская».

Андрей Маркелов