В Тайланде и Мьянме произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Эпицентр пришелся на пригород Мандалая. В результате рухнуло здание в таиландском Бангкоке. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провела экстренное совещание в связи с произошедшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

На данный момент зафиксированы два подземных толчка, пишет агентство Reuters. В результате объявлена эвакуация. Аэропорты в регионе приостановили работу. Также портал Mayanmar Now сообщает об обрушении прилетного моста в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы.

По факту землетрясения объявлен режим чрезвычайного положения (ЧС). Как пишет CNN, после обрушения здания в Бангкоке в ловушке оказались 43 человека. Еще семь — получили ранения. Всего в помещении находились 50 человек.

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