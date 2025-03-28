На Ставрополье самые высокие цены на бензин в СКФО

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по ценам на бензин. Средняя его стоимость в России сегодня составляет 59,31 руб. в том время как в регионе эта цифра держится в районе отметки 61,30 руб., сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цены на АИ-92 — 56,12 руб., а на АИ-98 — 83,82 руб., дизельное топливо продается в среднем за 70,98 руб.

В Ингушетии цены на него самые низкие — 57,78 руб.

Николай Аксенов