Жителя Кубани осудили по обвинению в оправдании терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и действиям, направленным против безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По данным суда, в июле 2022 года фигурант, находясь в Приморско-Ахтарске, разместил в одной из публичных групп мессенджера сообщения, оправдывающие действия лица, совершившего попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области. Кроме того, он опубликовал призывы к совершению диверсий и насильственных действий.

С учетом позиции государственного обвинителя суд также запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, сроком на два года и шесть месяцев.

Вячеслав Рыжков