Застраивать квартал на Комсомольской в Уфе будет совладелец Красинского рынка

Специализированный застройщик «Инвестстрой» получил право заключить договор о комплексном развитии территории, ограниченной улицей имени города Галле, проспектом Октября и Комсомольской улицей. Компания была единственным участником конкурса, объявленного мэрией Уфы, и предложила инвестировать в проект не менее 7,1 млрд руб. Итоговый протокол конкурса опубликован на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», комплексное развитие квартала площадью 2,9 га предполагает снос шести многоквартирных домов, нежилого здания на Комсомольской, 19/1, а также хозпостроек и гаражей. Вместо них застройщик сможет построить жилье общей площадью 44,5 тыс. кв. м.

Победитель торгов должен предусмотреть в проектах планировки и межевания размещение медицинского учреждения площадью не менее 400 кв. м и передать объект в муниципальную собственность в чистовой отделке.

ООО «Специализированный застройщик "Инвестстрой"» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Уфе. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. принадлежит ООО «Альфа-инвест» предпринимателя Владимира Богданова (совладельца ТСК «Красинский» и девелоперской группы компаний «Еврострой»). В 2024 году финансовые результаты «Инвестстроя» были нулевыми.

Идэль Гумеров