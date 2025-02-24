Мэрия Уфы объявила торги на право застройки квартала на Комсомольской улице

Администрация Уфы опубликовала постановление о проведении торгов на право заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ), ограниченной улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова. Под застройку отводится 2,9 га земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Начальная цена торгов — 1,8 млн руб., при этом инвестиции в КРТ должны составить не менее 6,6 млрд руб. Кроме того, у победителя конкурса должно быть в наличии не менее 169,3 млн руб. для переселения граждан из домов, подлежащих сносу, а также для строительства поликлиники, встроенной в жилые дома.

Как сообщал «Ъ-Уфа», решение о комплексном развитии квартала мэрия приняла в середине февраля. На указанной территории разрешается жилищное строительство общей площадью 44,5 тыс. кв. м, возведение инженерных сооружений, административных зданий, учреждений образования, здравоохранения и иных построек.

Идэль Гумеров