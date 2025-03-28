Кассационный суд оставил в силе приговор пермский чиновнице

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отклонил кассационную жалобу на приговор начальнику отдела управления экологии администрации Перми Ольге Муравьевой, ранее признанной виновной в халатности, повлекшей гибель женщины от нападения бродячих собак. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Муравьева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Муравьева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия и прокуратуры, в результате бездействия госпожи Муравьевой в Мотовилихинском районе Перми возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. Это привело к тому, что в марте 2020 года рядом с домом по ул. Клыкова, 18, животные загрызли насмерть 58-летнюю Татьяну Емельянову. Сама Ольга Муравьева категорически отрицала вину, утверждая, что не могла давать какие-либо указания по отлову бродячих собак.

Осенью 2021 года Ленинский суд Перми первый раз рассмотрел уголовное дело Ольги Муравьевой и оправдал ее в связи с отсутствием состава преступления. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом общей юрисдикции — уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми.

В феврале 2023 года Ленинский суд Перми снова оправдал подсудимую. 18 октября 2023 года кассационная инстанция в Челябинске отменила оправдательный приговор, дело вновь вернулось в суд первой инстанции.

В апреле 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Муравьеву виновной в халатности и приговорил к полутора годам лишения свободы условно и запрету занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на такой же срок. В июле 2024 года Пермский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.