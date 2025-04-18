Сегодня исполняется 85 лет ведущему солисту Государственного академического Большого театра (1958–1988), балетмейстеру, режиссеру, поэту, художнику, лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, народному артисту СССР Владимиру Васильеву

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Владимир Васильев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Его поздравляет посол культуры ЮНЕСКО, создатель труппы «Балет Аргентины», Марадона аргентинского балета Хулио Бокка:

— Символично, что впервые я увидел гениального Владимира Васильева в театре «Колон» в Буэнос-Айресе. Никогда не забуду, как вы танцевали вместе с Екатериной Максимовой «Щелкунчик», а потом — «Дон Кихот», «Жизель» и что-то еще… А я всегда с восхищением смотрел на Вас и учился, как быть хорошим партнером, как быть Артистом. Позже очень важным для меня стало совместное участие в гала-концерте на Estadio Luna Park (стадион «Луна-парк» в Буэнос-Айресе.— “Ъ”). После спектакля я чувствовал небольшую боль в стопе и так сердился на самого себя, что решил не выходить на поклоны со всеми. И, конечно, я не вышел. Но потом был небольшой прием. Никогда не забуду, что Вы — звезда мирового балета — тактично отвели меня в сторону и сказали: «Пожалуйста, никогда так больше не делай. Ты должен уважать зрителей, уважать людей, которые пришли смотреть, как ты танцуешь. Как бы тебе ни было больно, ты всегда должен их уважать». Я не забыл этот совет, Владимир! Для меня Вы навсегда один из идолов, один из богов балетного мира. Я безмерно уважаю Вас и восхищаюсь Вами. Мне очень повезло, что Вы позволили мне быть в Вашей жизни. Где бы мы ни встречались, Вы всегда очень доброжелательны со мной и всегда готовы помочь. С днем рождения, дорогой мой друг Владимир! 85? Да это вообще ничего! Это только начало, поскольку Вы такой выдающийся и разносторонний Творец! И спасибо Вам за все. Спасибо, спасибо, спасибо за все, что сделано Вами для меня и для всего мира Искусства!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»