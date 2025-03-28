Замначальника челябинского депо подозревают в получении взятки

Челябинский отдел Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Эксплуатационного локомотивного депо Челябинск. Сотрудник железной дороги подозревается в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

По версии следствия, замначальника в марте 2025 года получил через посредника от машинистов 78 тыс. руб. за попустительство по службе — в случае выявления совершенных сотрудниками нарушений он не стал бы применять входящие в его полномочия меры ответственности. Это повлекло угрозу безопасности на железнодорожном транспорте.

Преступления выявлены сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выявляются возможные подобные эпизоды. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска