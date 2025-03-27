CMWP: в 2025 году ожидается рост офисного строительства

По итогам 2025 года сумма купленных и арендованных офисных площадей составит 1,9 млн кв. м, заявил руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский на конференции #MARKETBEAT с «Коммерсантом». Для сравнения, в 2024 году аналогичный показатель составил 2,2 млн кв. м.

Доля свободных площадей сократится на 1 п. п. год к году, до 4,2%, новое строительство покажет рост на 28%, до 730 тыс. кв. м, а средняя ставка аренды — почти на 4%, до 24,3 тыс. руб. за кв. м в год, отметил господин Венчковский.

Вместе с тем, как ранее писал «Ъ», в этом году ожидается рекордное подорожание премиальной офисной недвижимости. К декабрю средняя стоимость квадратного метра в помещениях класса А превысит 470 тыс. руб., следует из данных NF Group.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Продажи выбрали А-класс».