Ubisoft выделит игровое подразделение в отдельную компанию

Ubisoft объявила о выделении подразделения, занятого разработкой игр, в отдельную дочернюю компанию. Ей отойдут все игровые хиты французской студии, включая Assassin`s Creed, Far Cry и Tom Clancy`s Rainbow Six. Ее оценочная стоимость составит около €4 млрд, что более чем в два раза превысит текущую рыночную капитализацию оригинальной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal GUYOT / AFP Фото: Pascal GUYOT / AFP

Новая компания создается при поддержке китайской Tencent Holdings. Та инвестирует в проект €1,16 млрд, а взамен получит долю 25% в компании. Сама дочерняя структура не только займется разработкой игр, но и унаследует права на интеллектуальную собственность на все игры французского разработчика. Ubisoft намерена закрыть сделку до конца этого года.

На фоне этой новости депозитарные расписки Ubisoft подскочили в цене на 12,5%.

Кирилл Сарханянц