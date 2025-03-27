Пермское УФАС проверит обоснованность цен на хлеб местных производителей

Пермское УФАС проверит обоснованность ценообразования на хлеб недлительного хранения у крупных местных производителей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Ранее ФАС провела исследование по оценке долей участников рынка хлеба из пшеничной и ржаной муки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Производители, обладающие существенной долей в объеме реализации указанных товаров, определены в 82 регионах, в том числе в Прикамье. Среди них АО «Покровский хлеб» и ООО «Производственное объединение "Первый хлеб"». «Пермское УФАС проанализирует обоснованность установления ими оптово-отпускных цен», - подчеркнули в краевой службе.

АО «Покровский хлеб» было зарегистрировано в 1994 году. Компания производит хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения. С мая 2004 года предприятием руководит Алексей Сурулев. Общество выступает единоличным учредителем ООО «Производственное объединение “Первый хлеб”», которое было создано в 2017 году.