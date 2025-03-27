В Ferrari объявили о повышении цен на автомобили из-за тарифов США

Итальянский производитель премиальных спорткаров Ferrari N.V. сообщил о том, что поднимает цены на свою продукцию в связи с новыми американскими тарифами на импорт автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniele Mascolo / Reuters Фото: Daniele Mascolo / Reuters

В заявлении компании уточняется, что повышение составит до 10% «в связи с изменившимися таможенными условиями». Нынешние цены сохранятся для заказов на все модели, импортированные до 2 апреля 2025 года, кроме того, компания не станет менять цены на все заказы на модели Ferrari 296, SF90 и Roma вне зависимости от даты отправки.

Компания одновременно подтвердила свои целевые финансовые показатели на 2025 год, отметив, однако, риск сокращения рентабельности на 50%.

Что пишут мировые СМИ о пошлинах Трампа на иностранные автомобили — читайте в обзоре от «Ъ».

Виктор Буй