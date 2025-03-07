Стоимость золотых резервов России достигла рекордных $217,4 млрд

Стоимость золотых резервов России по данным на 1 марта 2025 года оценивается в рекордные $217,38 млрд. Доля драгоценного металла в резервах страны впервые в XXI веке превысила треть.

Согласно данным на сайте Центробанка, в феврале золотые резервы увеличились на 5,3%. Общая стоимость международных резервов достигла $632,35 млрд (+1,8%), что стало максимумом с октября 2024 года. Валютные резервы составили $414,9 млрд (+0,1%), в том числе иностранная валюта — $387,1 млрд (+0,1%).

Доля золота в российских резервах увеличилась с 33,3% в январе до 34,4% в феврале. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда доля драгоценного металлах составляла 39,7%. При этом его стоимость тогда оценивалась в $4,7 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «И все то золото заблестит».