«Выход под собственным брендом скорее прагматичность»

Китайские автоконцерны в основном до сих пор осторожно подходят к локализации в РФ и часто выбирают организацию сборки под сторонним брендом. На этом фоне подразделение китайской JAC планирует организовать в стране совместное предприятие для производства грузовиков под собственной маркой. О планах на локализацию “Ъ” рассказал заместитель гендиректора «Джак Автомобиль» — направления коммерческого транспорта JAC — Павел Ячников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ДЖАК Автомобиль» Фото: пресс-служба «ДЖАК Автомобиль»

— Почему вы решили наладить производство линейки коммерческого транспорта в России?

— В апреле прошлого года мы узнали, что российское правительство готовит концепцию ежегодного повышения утилизационного сбора, направленную на поддержку отечественных производителей и на то, чтобы компании-поставщики, импортирующие продукцию, локализовали производство в России: для страны в целом и региона в частности это рабочие места и налоги. Осознав масштаб индексации утильсбора до 2030 года — притом что он существенно вырос уже с октября 2024 года и в очередной раз повысился в январе, мы поняли, что преимущество будет у компаний, уже имеющих или планирующих совместное производство с российскими партнерами, у которых есть возможность запустить проект в рамках специнвестконтракта (СПИК).

— Получается, есть намерения заключить СПИК?

— Да, мы хотим наладить производство в периметре специнвестконтракта, чтобы у нас была возможность получения господдержки: частичной, а в перспективе максимальной компенсации утилизационного сбора.

— Выпускаться автомобили будут под брендом JAC? Большинство китайских марок сейчас так не делают, опасаясь санкций.

— Это довольно щепетильный вопрос. Но принято решение, что мы будем локализовываться под собственной маркой. Знаете, как показывает практика, невозможно все предугадать. Иногда происходит такое, чего совсем не ждешь, поэтому опасаться санкций — так себе история. С нашей стороны выходить под собственным брендом не то чтобы риск — скорее прагматичность. Кроме того, марка представлена в России с 2014 года. У нас есть история и репутация, слаженная дилерская сеть. Не хотелось бы, чтобы все обнулилось, поэтому решили сохранить бренд.

— Где будет располагаться завод?

— Пока не могу об этом сказать, даже в контексте региона — если его раскрыть, ошибиться будет невозможно. Но в России, мягко говоря, не так много компаний, у которых есть доступ к СПИКу и которые могут поделиться этим доступом. С одной из этих компаний мы находимся на финальной стадии подписания соглашения.

— У всех российских автопроизводителей есть СПИК. Речь о вашем партнере по выпуску пикапов «Соллерсе»?

— Повторюсь, не могу комментировать. Если бы мы сейчас находились на более глубокой стадии, это не было бы секретом.

— В каком формате будет реализовываться проект? Речь о соглашении о промсборке?

— Будет организовано совместное предприятие, в рамках которого будет производиться продукция JAC.

— Площадка будет построена с нуля или речь о налаживании производства на готовых мощностях партнера? И когда начнется серийный выпуск?

— Мы будем использовать существующие мощности, модернизируя их. В третьем квартале завезем производственные линии, а уже в четвертом запустим производство.

— Какие это будут модели на первом этапе?

— Это наши флагманские обновленные модели JAC N90 и JAC N120 (общей массой 9 и 12 тонн соответственно) — с новым экстерьером, интерьером, двигателем 4,5 литра и более современной модификацией трансмиссии. Первые партии мы пока будем реализовывать в формате импортных вариантов, но именно эти машинокомплекты мы повезем на сборку. Во втором-третьем квартале 2026 года к ним добавятся коммерческий грузовик N200 (общей массой 20 тонн) и магистральный тягач K7. В перспективе возможно расширение производственной линейки еще на две модели — итого шесть.

— Какой будет стоимость?

— Про цены говорить пока рано. Но наша основная задача — минимизировать влияние повышения утилизационного сбора на стоимость автомобилей. То есть получить возможность стратегического планирования, понимая, что наши цены не будут повышаться. Конечно, есть инфляция, затрагивающая всех автопроизводителей. Но для нас будет успехом, если только этот фактор будет влиять на рост стоимости машин. Наша задача — предложить максимально выгодный и доступный по цене продукт, и здесь мы будем уделять особое внимание качеству. У нас хорошая репутация в сегменте коммерческого транспорта, и мы не хотим потерять ее в рамках нового российского производственного проекта.

— Вы начинаете с крупноузлового производства, верно?

— Да, мы будем поставлять машинокомплекты для так называемой отверточной сборки. В дальнейшем планируем углублять локализацию. То есть процент локализованных компонентов будет расти. По мере достижения определенных этапов в утвержденной нами «дорожной карте» мы сможем увеличивать компенсацию утилизационного сбора.

— Сколько грузовиков планируете произвести в текущем году и на перспективу?

— В четвертом квартале мы рассчитываем произвести 400–600 автомобилей. В следующем году — хотя мы еще будем корректировать эти планы — порядка 4 тыс. единиц. Дальше по возрастающей: примерно 6,5 тыс. единиц.

— Кто ваши конкуренты в России?

— Безусловно, это китайские Foton (в том числе грузовики «Валдай» на базе этого китайского бренда) и Dongfeng, а также другие марки из КНР, которые занимают незначительную долю рынка. Последние не то чтобы представляли для нас особую конкуренцию, но тем не менее.

— Какая у JAC сейчас доля на рынке коммерческого транспорта? И какие планы по продажам на 2025 год?

— В сегменте среднетоннажных грузовиков общей массой 7,5–9,5 тонны по итогам 2024 года мы достигли 13%, 10–12 тонн — 31%, 18–20 тонн — 9%. По тягачам мы занимаем 1% рынка. Наша цель на 2025 год — сохранить текущие позиции по доле. Продажи в прошлом году были на уровне 5,2 тыс. единиц, в нынешнем — с учетом падения рынка — мы рассчитываем на реализацию 4,5 тыс. единиц, включая тягачи. Так мы оцениваем свои текущие возможности.

— Как оцениваете рынок текущего года? Прогнозы экспертов довольно пессимистичны.

— Наше видение рынка сейчас примерно такое же, как у большинства аналитиков. Как минимум три квартала будут сохраняться высокие ставки. Мы опасаемся, что компании малого и среднего бизнеса, то есть, по сути, наши клиенты, столкнутся с серьезными проблемами из-за дорогого лизинга. Ведь 80–90% продаж в нашем сегменте — это лизинговые сделки. Из-за их недоступности бизнес будет испытывать очень большие трудности: предполагаем, что значительно вырастет число банкротств. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае мы заранее — в прошлом сентябре — привезли достаточно большое количество техники, и сейчас у нас на складах порядка 1,5 тыс. единиц автомобилей по доступным ценам. То есть без учета повышения утильсбора и влияния курса рубля по отношению к юаню. Конечно, сейчас со спросом серьезные трудности. Но чем дольше будет длиться этот кризис — тем больше будет отложенный спрос. Это закон рынка. В будущем те, кто останется в лидерах, смогут получить хорошие результаты продаж.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко