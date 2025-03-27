Власти КЧР выплатят участникам Великой Отечественной войны по 300 тысяч рублей

В Карачаево-Черкессии в связи с годовщиной Победы в дополнение к федеральным выплатам единовременную региональную в размере 300 тыс. руб. получат инвалиды и участники войны, а также несовершеннолетние узники канцлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории КЧР. Об этом глава республики Рашид Темрезов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы КЧР Рашида Темрезова Фото: Telegram-канал главы КЧР Рашида Темрезова

Также он добавил, что труженики тыла и вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тыс. руб.

Все выплаты будут произведены до 9 мая.

Михаил Волкодав