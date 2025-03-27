В Минводах директор фабрики подозревается в невыплате зарплаты 73 сотрудникам
В Минеральных Водах директор предприятия по производству текстильной продукции подозревается в невыплате заработной платы 73 сотрудникам (ч. 2 ст. 145 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Ставрополью.
Фото: СУСК по Ставрополью
Уточняется, что задолженность по зарплате превысила 3,6 млн руб. По данным следствия, подозреваемая не платила людям зарплату с декабря.
Сейчас следователь принимает меры, направленные на погашение задолженности и занимается сбором доказательств.