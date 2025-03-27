Средняя стоимость нового авто в Сочи превысила 4,4 млн рублей

В 2025 году средняя стоимость машины в Сочи составила почти 4,5 млн руб. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интерес к новым автомобилям в Сочи вырос на 58,4% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью у сочинских автолюбителей пользуется марка GAC, занимающая 18,5% от общего интереса к новым машинам. На втором месте — Tank с показателем 16,5%, на третьем — Changan с долей 11,9%. Завершают пятерку лидеров по востребованности LiXiang (8%) и BMW (7,3%).

Предложение новых автомобилей в регионе также увеличилось, но не так значительно — на 26,5%. По представленности на рынке лидирует BMW с долей 23,2% от общего предложения. За ним следуют Chery (13,5%) и Changan (8%). В пятерку наиболее широко представленных брендов также вошли Geely (6,7%) и GAC (6,2%).

«Ъ-Сочи» писал, что рынок автозапчастей на курорте вырос на 16% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметно увеличился спрос на автокомпоненты в ресейле — на 25%.

Мария Удовик