Продажи автозапчастей в Сочи выросли на 16% за год

Рынок автозапчастей в Сочи вырос на 16% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметно увеличился спрос на автокомпоненты в ресейле — на 25%, рассказали «Ъ-Сочи» в «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди подержанных запчастей наибольший рост продаж показали двигатели (52%), товары для системы охлаждения (43%) и тормозной системы (39%). В начале 2025 года также выросли продажи компонентов для кузова — на 6%.

Новые автозапчасти сочинцы в 2024 году приобретали чаще в среднем на 9%. Лидерами по росту продаж стали двигатели (63%) и подвески (17%). Продажи новых запчастей для кузова увеличились на 18% в прошлом году, а в первом квартале 2025 года — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году наибольшим спросом среди сочинцев пользовались запчасти для корейских и немецких автомобилей. Компоненты для Hyundai, KIA и Mercedes-Benz заняли по 4,1% в общем объеме продаж. На втором месте — запчасти для BMW с долей 3,2%, на третьем — Toyota (2,8%).

В 2025 году лидерство сохраняют запчасти для Mercedes-Benz с долей 3,9%. Компоненты для корейских автомобилей переместились на вторую позицию наравне с BMW (по 3,4%), а Toyota осталась на третьем месте с долей 2,6%.

Мария Удовик