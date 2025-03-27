Путин прилетел в Мурманск на Международный арктический форум

Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. Основной целью посещения города стало пленарное заседание Международного арктического форума (МАФ), в котором господин Путин примет участие.

МАФ проходит 26–27 марта в Мурманске. В рамках него федеральные спикеры обсуждают перспективы развития российского Заполярья. Форум проходит под девизом «На Севере — жить!», который подчеркивает стратегическую важность территории для экономического развития и международного сотрудничества.

Также сегодня, 27 марта, стало известно о включении ледокола «Якутия» в состав «Атомфлота». Об этом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил на МАФ.

В прошлый раз господин Путин приезжал в Мурманск в июле 2023 года. Тогда он осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» и провел совещание по развитию поселков в Арктической зоне РФ.

О Международном арктическом форуме — в материале «Заполярный первый».