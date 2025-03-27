ПСБ помогает осваивать внешние рынки

Банк ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов МСБ с зарубежными контрагентами.



По данным Уральского таможенного управления, для регионов УрФО традиционно характерна экспортная направленность. Объемы поставок на внешние рынки в три раза превышают импорт. Так, за 9 месяцев 2024 г. стоимость импорта составила $2,4 млрд, экспорта — $7,2 млрд. Кроме крупных корпораций и холдингов, во внешнеторговых операциях активно участвует малый и средний бизнес, который активно развивает производство, расширяет рынки сбыта и торговые связи. Растут объемы товарооборота со странами СНГ, с Китаем и странами ЕАЭС. Росту оборотов способствуют востребованность многих товаров и услуг на фоне ухода иностранных поставщиков и выстраивание новых логистических цепочек.

«Мы получаем от наших клиентов большое количество запросов на внешнеторговые операции, особенно активны производственные предприятия и крупные торгово-оптовые компании, — рассказывает Ринат Иржанов, вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ. — ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам наших клиентов. При этом банк сохраняет максимально привлекательную для своих клиентов комиссию за ВЭД».

Банковское внешнеэкономическое обслуживание для клиентов малого и среднего бизнеса в ПСБ не ограничивается только расчетами в валютах, конверсией и валютным контролем. Банк, обладая широкими компетенциями в вопросах международного бизнеса, предлагает сервисы по поиску контрагентов, их проверке, а также помощь в решении таможенных вопросов, сертификацию и многое другое. Это особенно важно для начинающих предпринимателей или тех, кто имеет опыт ведения бизнеса только на внутреннем рынке, но собирается заняться экспортом своей продукции.

ПАО «Промсвязьбанк»