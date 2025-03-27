Удмуртия увеличила экспорт лесопродукции в Китай почти в 2 раза в начале года

29,2 тыс. куб. м лесопродукции было вывезено из Удмуртии в Китай с начала 2025 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 72,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

24-25 марта специалисты управления проконтролировали отправку 1,6 тыс. куб. м лесопродукции в Китай. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследования в удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. По результатам проверки собственнику продукции выдано 52 фитосанитарных сертификата.

Напомним, с начала года также увеличился экспорт льняного и рапсового масел из Удмуртии в Китай: за это время было вывезено 1,9 тыс. т продуктов, что на 17,8% при сравнении год к году.