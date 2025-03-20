Почти две тысячи тонн масла экспортировала Удмуртия в Китай с начала года

1940 т льняного и рапсового масел экспортировали в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республики. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

18 марта специалисты управления проконтролировали отправку 219,56 т рапсового масла. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, и собственнику продукции выдали 10 фитосанитарных сертификатов.

Напомним, 38 тыс. куб. м лесоматериалов вывезли из Удмуртии в Китай с начала года, что в 6,9 раза больше, чем годом ранее.