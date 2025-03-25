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Руководить администрацией Приморского района назначили Елену Красильникову

Врио главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга назначена Елена Красильникова. На изменения контактной информации на сайте районной администрации 25 марта обратил внимание «Ъ-СПб».

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

До недавнего времени госпожа Красильникова занимала пост заместителя главы администрации и отвечала за решение вопросов жилищной политики, районного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также она непосредственно координировала деятельность отдела благоустройства, районного хозяйства и жилищного отдела.

Напомним, что предыдущий глава администрации Приморского района Алексей Никоноров скончался на 52-м году жизни после тяжелой болезни. Церемонию прощания с ним посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик

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