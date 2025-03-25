Руководить администрацией Приморского района назначили Елену Красильникову
Врио главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга назначена Елена Красильникова. На изменения контактной информации на сайте районной администрации 25 марта обратил внимание «Ъ-СПб».
Фото: Правительство Санкт-Петербурга
До недавнего времени госпожа Красильникова занимала пост заместителя главы администрации и отвечала за решение вопросов жилищной политики, районного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также она непосредственно координировала деятельность отдела благоустройства, районного хозяйства и жилищного отдела.
Напомним, что предыдущий глава администрации Приморского района Алексей Никоноров скончался на 52-м году жизни после тяжелой болезни. Церемонию прощания с ним посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский.