Руководить администрацией Приморского района назначили Елену Красильникову

Врио главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга назначена Елена Красильникова. На изменения контактной информации на сайте районной администрации 25 марта обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

До недавнего времени госпожа Красильникова занимала пост заместителя главы администрации и отвечала за решение вопросов жилищной политики, районного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также она непосредственно координировала деятельность отдела благоустройства, районного хозяйства и жилищного отдела.

Напомним, что предыдущий глава администрации Приморского района Алексей Никоноров скончался на 52-м году жизни после тяжелой болезни. Церемонию прощания с ним посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик