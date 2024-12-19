Беглов освободил от должности задержанного главу Красносельского района Фадеенко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемого должности главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко, которого 19 декабря задержали по делу о взятке. О соответствующем распоряжении за подписью градоначальника вечером в четверг сообщила пресс-служба Смольного.

Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы администрации Красносельского района Игоря Сушкова, уточняется в сообщении.

«Ъ-СПб» писал о задержании Олега Фадеенко сотрудниками Следственного комитета РФ. Размер вменяемой ему взятки — около 6 млн рублей. Чиновник мог получить деньги за покровительство одной из компаний охранной сферы.