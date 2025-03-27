Глава «Ростеха» Чемезов: западные трофеи помогают совершенствовать нашу технику

Изучение захваченных в ходе СВО трофейных образцов западной военной техники помогает совершенствовать продукцию отечественной оборонной отрасли. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Российские разработчики внедряют наиболее примечательные решения методами обратного проектирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, работа с трофейными образцами помогает российской оборонке совершенствовать продукцию, повышать защищенность отечественных машин и мощность средств поражения. При этом господин Чемезов призвал уверенных в абсолютном превосходстве российских образцов над зарубежной техникой не поддаваться «шапкозакидательству»: «В чем-то мы лучше, в чем-то — они. Необходимо помнить: мы воюем с сильным противником, технически хорошо оснащенным. Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран, в том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело!»

С начала СВО в феврале 2022 года российские военные и промышленники получили образцы иностранной военной техники почти из 30 государств, оказывающих помощь Украине. Очередное пополнение отечественного трофейного фонда произошло недавно в Курской области, где украинские военнослужащие оказались в окружении в результате стремительного российского наступления.

Обратный инжиниринг (обратное проектирование, reverse-engineering) — создание точной копии объекта по существующему образцу, а также комплекс мер по детальному изучению и снятию параметров с готовых устройств, узлов, агрегатов или машин.

Дмитрий Сотак