Глава думы Красноуфимска Анатолий Худяков отправлен под стражу до 25 мая

Красноуфимский районный суд в Свердловской области отправил под стражу до 25 мая включительно председателя думы Красноуфимска Анатолия Худякова, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Худяков

Фото: Красноуфимский районный суд Анатолий Худяков

Фото: Красноуфимский районный суд

Он обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Ранее СМИ сообщили о задержании председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова. «Сигнал» со ссылкой на источник писал, что спикера обвиняют в том, что он совмещал должность замдиректора муниципального унитарного предприятия (МУПа) и председателя думы.

Ирина Пичурина