Мэр Красноуфимска встретится с жителями после задержания спикера думы

Мэр Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев позвал неравнодушных жителей города на встречу в администрацию. Сообщение об этом появилось на его странице «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Красноуфимск за законность, встречаемся в 17:00»,— написано в объявлении. Встреча пройдет сегодня, 26 марта, в актовом зале администрации. На встрече планируют обсудить актуальные вопросы развития городского округа, по ее итогам сделают заявление для СМИ.

Ранее СМИ сообщили о задержании председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова. «Сигнал» со ссылкой на источник пишет, что спикера обвиняют в том, что он совмещал должность замдиректора муниципального унитарного предприятия (МУПа) и председателя думы.

В думе Красноуфимского городского округа отказались от комментариев. Информацию о работе Анатолия Худякова в каком-либо МУП найти не удалось. По данным избиркома, он является пенсионером МВД.

Анна Капустина