Россия передала Украине пятерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей для воссоединения с семьями, сообщает корреспондент РБК. Церемония прошла в посольстве Катара в Москве. Среди переданных детей — две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет.

«Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах, на Украине ее ждет родная бабушка, к которой она привязана. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине ее ждет папа»,— рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ее слова приводит издание.

В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и глава аппарата детского омбудсмена Алексей Газарян.

Предыдущие церемонии воссоединения детей с семьями прошли в феврале. Тогда Россия передала Украине восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет. В ноябре прошлого года украинская сторона передала в Россию двух мальчиков в возрасте семи и девяти лет. За все время в Россию вернулись 20 детей из 13 семей, на Украину и в третьи страны — 100 детей из 80 семей.

Полина Мотызлевская