«Россети Центр» модернизировали подстанцию 110/6 кВ «Очистные» в Старом Осколе

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» завершили работы по модернизации и техническому перевооружению подстанции 110/6 кВ «Очистные» в Старом Осколе. От нее зависит электроснабжение очистных сооружений, КНС, водозабора и Клиники Сердца, а также всей юго-западной части города, сел Незнамово, Ампиловка и Сорокино, где проживает порядка 4,5 тыс. человек.

Фото: Белгородэнерго

Специалисты полностью заменили устаревшие масляные выключатели 6 кВ на современные вакуумные, которые характеризуются пожаро-, взрывобезопасностью и длительным сроком службы. Обновили релейную защиту и автоматику в ЗРУ 6 кВ. Это повысило быстродействие и надежность работы оборудования, снизило риск его выхода из строя. Общая стоимость проекта составила 93,4 млн рублей.

Сейчас на подстанции реализован высокий уровень наблюдаемости и оперативного реагирования на аварийные процессы. Все данные о параметрах работы объекта поступают в Центр управления сетями Белгородэнерго. При этом диспетчер может не только наблюдать за технологическими процессами, но и дистанционно управлять работой оборудования, предотвращая развитие аварийных ситуаций.

Подстанция 110/6 кВ «Очистные» установленной мощностью 32 МВА введена в эксплуатацию в 1983 году. Модернизация позволяет значительно повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий Старооскольского городского округа.