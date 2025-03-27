«Россети Тюмень» направили 8 млн на повышение надежности работы двух ключевых ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи «Сотник – Шаим» и «Сотник – Евра» в ХМАО-Югре. ЛЭП участвуют в транзите мощности между энергосистемами Западной Сибири и Урала, а также обеспечивают электроэнергией более 40 тысяч жителей города Урая. Стоимость работ составила порядка 8 млн рублей.



Энергетики смонтировали на воздушных линиях 134 гасителя вибрации, заменили изоляторы и усилили провода спиральной арматурой. Также на ЛЭП установили птицезащитные устройства, что минимизировало риски технологических нарушений в результате жизнедеятельности пернатых. В работах участвовали 9 энергетиков и 4 единицы спецтехники, в том числе два вездехода ТРЭКОЛ и «Витязь». Во время плановых мероприятий электроснабжение потребителей осуществлялось непрерывно по временной схеме.

Линии электропередачи 110 кВ «Сотник – Шаим» и «Сотник – Евра» являются важными элементами Единой энергетической системы России. ЛЭП задействованы в транзите электроэнергии из Югры в Тюменскую и Свердловскую области. Плановый ремонт энергообъектов повысил надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей, а также социально значимых объектов, в числе которых 19 образовательных и 5 медицинских учреждений.

АО «Россети Тюмень»