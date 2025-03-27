К 2030 году порты Балтики увеличат перевалку экспортных грузов до 30 млн тонн

Порты Балтики могут увеличить прирост по перевалке экспортных грузов до 25-30 млн тонн к 2030 году. Таким прогнозом на Международном Арктическом форуме 27 марта поделился зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Он также отметил, что Ленобласть имеет достаточно амбициозные инфраструктурные планы в Мурманской области, но в нынешней экономической ситуации реализовать эти планы только путем лоббирования и требования включить в инвестиционную программу РЖД новые проекты по расширению провозных мощностей нереально.

«К сожалению, пока опыт железнодорожных концессий был в стране не очень успешный, но мы уверены, что с учетом тех механизмов, которые отработаны на ВСМ, можно ситуацию перезагрузить и обеспечить как реконструкцию основного хода Октябрьской железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, так и других инфраструктурных проектов, которые обеспечат рост провозных мощностей на Северо-Западе»,— уточнил Ялов.

Вторым направлением решения проблемы зампред правительства Ленобласти назвал использование разных форм инвестнадбавок.

«Мы понимаем, что должно быть распределение ответственности, распределение затрат на создание новых провозных мощностей между РЖД и стивидорами. Есть разные предложения, разные видения, но мы уверены, что если вместе посмотреть на ситуацию из трех направлений: за счет федерального бюджета, за счет грузоотправителей и за счет РЖД, проинвестировать в окупаемые проекты по расширению провозных мощностей, то это даст новый импульс для всего Северо-Запада»,— заключил господин Ялов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Россети Северо-Запад» разработают для электросетевого комплекса Мурманской области арктические опоры линий электропередачи (ЛЭП) 150 кВ.

Владимир Колодчук