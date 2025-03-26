«Россети СЗ» создадут для Мурманской области новый тип опор ЛЭП

«Россети Северо-Запад» разработают для электросетевого комплекса Мурманской области арктические опоры линий электропередачи (ЛЭП) 150 кВ. Соглашение, предполагающее реализацию проекта,было подписано «Россети СЗ», «Россети Научно-технический центр» и Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом 26 марта на полях Международного арктического форума, передает корреспондент «Ъ-СПб».

«Арктические опоры» планируется производить из прочной стали. Конструкции будут выдерживать ураганный ветер до 45 метров в секунду и в несколько раз больший вес льда на проводах, чем существующие ныне.

Применять новый тип опор планируется при модернизации и строительстве линий электропередачи в Заполярье с 2028 года.

Владимир Колодчук