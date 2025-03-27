Появление Дня многодетной семьи утвердили в Нижегородской области

Депутаты заксобрания Нижегородской области одобрили появление в регионе новой праздничной даты — Дня многодетной семьи. Законопроект, внесенный фракций ЛДПР, приняли на пленарном заседании 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», инициаторы предложили выбрать праздничной датой первое воскресенье сентября, приурочив ее к началу учебного года. Правительство области в свою очередь рекомендовало развести эти даты, после чего комитет по соцвопросам предложил праздновать в последнее воскресенье сентября. Депутаты единогласно одобрили закон с учетом поправки комитета. В 2025 году День многодетной семьи в Нижегородской области придется на 28 сентября.

Добавим, сегодня же аналогичный закон приняли в Ханты-Мансийском округе — Югре. Инициатором стала фракция той же партии. Однако ее отклонили, и затем законопроект внесла «Единая Россия». В Югре праздновать День многодетной семьи будут в третье воскресенье сентября, дата приурочена к дню перенесения мощей святых Петра и Февронии.

Ирина Швецова