В Югре будут отмечать День многодетной семьи

Депутаты думы Ханты-Мансийского округа (ХМАО — Югры) поддержали законопроект о введении праздника «День многодетной семьи». Он будет отмечаться в третье воскресенье сентября в честь Петра и Февронии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Законопроект внесла фракция ЛДПР, но в первоначальном виде он был отклонен. Впоследствии законопроект прошел общественные обсуждения, фракция «Единой России» поддержала его с изменениями.

Алексей Савинцев (КПРФ) отметил, что это «лучше, чем запрещать аборты». Он добавил, что фракция уже дважды вносила законопроект о дополнительной помощи многодетным семьям, это планируется сделать еще раз.

В октябре 2024 года день многодетной семьи был введен на Ямале. Он будет отмечаться в третье воскресенье сентября, мера должна повысить значимость и престиж многодетных семей.

Анна Капустина