У депутатов разошлись мнения по дате нижегородского Дня многодетной семьи

Комитет заксобрания Нижегородской области по соцвопросам 19 марта рассмотрел инициативу ЛДПР об установлении в регионе Дня многодетной семьи. От инициаторов на комитете никто присутствовать не смог, поэтому законопроект представила руководитель комитета Наталья Смотракова из «Единой России».

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ЛДПР предложила выбрать датой первое воскресенье сентября и приурочить праздник к Дню знаний. Однако правительство региона в своем отзыве рекомендовало развести празднование с Днем знаний.

Наталья Смотракова озвучила, что вопрос обсуждали с различными общественными организациями, епархией и другими заинтересованными, и оптимальной датой назвали последнее воскресенье сентября. Госпожа Смотракова озвучила, что ранее на совещании руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов не возражал против такого предложения, но второй депутат от этой фракции Антон Ананьин настаивал на прежней версии.

Комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях, а также поддержал поправку, чтобы перенести празднование с первого на последнее воскресенье сентября. Окончательное решение по дате будут принимать на пленарном заседании заксобрания в конце марта.

Галина Шамберина