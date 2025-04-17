Сегодня день рождения у генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Елена Гагарина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов:

— Уважаемая Елена Юрьевна! Генеральный директор Музеев Московского Кремля и общественный деятель, талантливый организатор и известный искусствовед — Вас хорошо знают в России, искренне ценят и уважают коллеги во многих странах мира. Прекрасная женщина и мудрый руководитель — такой Вы предстаете перед теми, кому посчастливилось знать Вас лично или работать под Вашим руководством. Уважаемая Елена Юрьевна, в этот замечательный апрельский день желаю Вам крепкого здоровья, свершения творческих планов и замыслов, успехов во всех делах и начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»