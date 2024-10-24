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На Ямале установили День многодетной семьи

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа единогласно поддержали введение Дня многодетной семьи на региональном уровне. Он будет отмечаться в третье воскресенье сентября.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отметила председатель комитета заксо по по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь, введение праздника должно способствовать сохранению традиционных ценностей, способствовать укреплению семьи и пропаганде многодетности. Председатель комитета по социальной политике Надежда Гудкова добавила, что во многих регионах уже есть такой праздник, и его введение в Ямало-Ненецком АО должно помочь повысить значимость и престиж многодетных семей.

«Этот вопрос для нас очень важен, Ямал находится на пятом месте по количеству многодетных семей. Каждая четвертая семья на Ямале — многодетная. И пусть этот праздник сориентирует нас на новые направления в работе»,— сказал председатель законодательного собрания Сергей Ямкин.

Анна Капустина

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