Председатель правительства ДНР стал врио губернатора Оренбуржья

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Евгений Солнцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Евгений Солнцев (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

До последнего времени Евгений Солнцев был председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР). Прежний губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказом главы государства назначен врио главы Свердловской области. Он руководил Оренбуржьем с 21 марта 2019 года, а до этого был председателем правительства Свердловской области и руководил холдингом «Т-Плюс».

Георгий Портнов